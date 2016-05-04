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Артикул 59017530
3 050 руб. /шт
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Доступные цвета:
Багетная рамка с поролоновой вставкой. В одну ячейку можно приколоть любую вашу коллекцию
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах.
Для того, чтобы узнать стоимость доставки, положите товары в корзину и перейдите к оформлению заказа. В корзине будет показана предварительная стоимость доставки по всем возможным службам.
Для того, чтобы узнать стоимость доставки, положите товары в корзину и перейдите к оформлению заказа. В корзине будет показана предварительная стоимость доставки по всем возможным службам.
- Описание
- Характеристики
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Багетная рамка коричневатого оттенка, без декора. Багет имеет лаконичный профиль с ненавязчивым дизайном.
Багет легко разбирается, что позволит затратить минимум времени. Для сборки/разборки рамки никаких дополнительных инструментов не требуется. Удобный подвес.
Материал багета (рамки): пластик.
Цвет ложемента на выбор: бордовый, тёмно-синий, зелёный, чёрный.
Багетная рама поставляется в собранном виде в комплекте со стеклом.
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Характеристики:
Артикул 59017530 Вес 1100 гр Материал Пластик Комплектация Стекло, Флокированный ложемент, Поролоновая вставка с тканевым покрытием Внешний размер упаковки 284х346х45 мм Размер ячейки 209х270х18 мм Количество ячеек 1 шт Цвет Тёмно-бордовый, Тёмно-синий, Зелёный, Чёрный Ед. изм. шт Мин. заказ 1Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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